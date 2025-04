Ilfattoquotidiano.it - Migranti, la Germania come Trump: stop al reinsediamento di rifugiati. Alla faccia del nuovo regolamento Ue

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Laha deciso di vietare temporaneamente ildeiparticolarmente bisognosi di protezione. La scelta fa parte dei negoziati di coalizione in corso tra Partito socialdemocratico (Spd), Unione cristiano democratica (Cdu) e Unione cristiano sociale (Csu). “Per il momento non verranno presi impegni per nuove ammissioni tramite il programma dicon l’Agenzia delle Nazioni Unite per i(Unhcr)”, ha detto un portavoce del ministero dell’Interno. In una lettera dell’Ufficio federale per la migrazione e iall’Unhcr di metà marzo si afferma che fino a quando il governo federale non avrà preso una decisione, non potranno essere accettate nuove richieste. Le eccezioni si applicano quindi solo alle procedure che sono già in fase avanzata. L’obiettivo era già inserito nel documento esplorativo seguito al primo round di negoziati, nel quale la coalizione ha concordato di porre un freno ai programmi divolontario e di non avviarne altri.