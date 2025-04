Migranti e maxi-truffa dalla Cina | Genova caos al porto

Mattinata intensa al porto di Genova. La Guardia di Finanza e i funzionari dei Reparti Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova 1 e Genova 2 hanno sottoposto a sequestro più di 200mila articoli tra calzature, portafogli, borse e accessori contraffatti introdotti in contrabbando nell'Unione Europa, oltre a 230 rotoli di tessuto, per un totale di oltre 10.000 metri, destinati alla fabbricazione di capi di abbigliamento falsi. Le indagini congiunte hanno permesso di smascherare un traffico di merce contraffatta in arrivo dalla Cina, organizzato da un gruppo criminale internazionale e destinato a rifornire diverse ditte italiane, sventando inoltre un meccanismo di concorrenza sleale nei confronti di aziende attive nel settore tessile e della moda. Attraverso l'ispezione delle merci stivate all'interno di 54 container, è stato possibile portare alla luce il carico illecitamente introdotto in Italia, poi distrutto su indicazione del pm che conduce le indagini.

