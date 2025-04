Repubblica.it - Migranti, apre il Cpr Albania. Piantedosi in missione in Egitto per aumentare i rimpatri

Migranti, apre il Cpr Albania. Piantedosi in missione in Egitto per aumentare i rimpatri.

La saga dei centri italiani per migranti in Albania che diventano CPR. Per l'Ue si può fare, ma non sono return hubs.

Assist di Bruxelles a Meloni sui centri per migranti in Albania: "Idea in linea con le regole europee".

Esclusivo, dentro il Cpr di Gjader: ecco il centro migranti in Albania costato quasi 1 miliardo di euro.

I migranti in Albania, l’Ue apre sui "Paesi sicuri". Sentenza a giugno.

Potenziato il Cpr, in Albania anche i migranti da espellere.