Migliori aziende italiane 2025 la classifica delle 25 società in cui fare carriera

classifica annuale “Top Companies 2025 Italia“. Basata sull’analisi dei dati della piattaforma, la lista identifica le 25 aziende italiane che offrono le Migliori opportunità di crescita e sviluppo professionale. La lista, costruita interamente sui dati di LinkedIn, valuta le aziende in base a vari fattori legati all’avanzamento di carriera, come l’aggiornamento delle competenze dei dipendenti, le promozioni e altri aspetti legati alla crescita professionaleLa classificaAccenture riconquista il primo posto; dopo aver ceduto la vetta a Intesa Sanpaolo nel 2024, quest’anno la società di consulenza strategica precede Prysmian e Salesforce, che fanno il loro ingresso direttamente sul podio.Intesa Sanpaolo si posiziona al quarto posto, mantenendo la leadership tra le banche, seguita da UniCredit, che si trova al sesto posto dopo EY. Quifinanza.it - Migliori aziende italiane 2025, la classifica delle 25 società in cui fare carriera Leggi su Quifinanza.it LinkedIn, la più grande piattaforma professionale al mondo, ha pubblicato la suaannuale “Top CompaniesItalia“. Basata sull’analisi dei dati della piattaforma, la lista identifica le 25che offrono leopportunità di crescita e sviluppo professionale. La lista, costruita interamente sui dati di LinkedIn, valuta lein base a vari fattori legati all’avanzamento di, come l’aggiornamentocompetenze dei dipendenti, le promozioni e altri aspetti legati alla crescita professionaleLaAccenture riconquista il primo posto; dopo aver ceduto la vetta a Intesa Sanpaolo nel 2024, quest’anno ladi consulenza strategica precede Prysmian e Salesforce, che fanno il loro ingresso direttamente sul podio.Intesa Sanpaolo si posiziona al quarto posto, mantenendo la leadership tra le banche, seguita da UniCredit, che si trova al sesto posto dopo EY.

Le migliori aziende in cui lavorare in Italia: l’elenco completo delle società più apprezzate dai dipendenti - La classifica delle imprese italiane dove i lavoratori sono più «soddisfatti» (da 50 collaboratori fin oltre i mille) ... (msn.com)

Best workplaces 2025: le migliori aziende dove lavorare doppiano la media italiana su fiducia e crescita - Nelle 75 società che spiccano per la qualità del lavoro delle classifiche di Great place to work il Trust index supera l’80% e i ricavi aumentano del 19%. A Tp, Hilton, Bending Spoons, Biogen e Audite ... (msn.com)

Oltre il profitto: la classifica delle 75 migliori aziende italiane, che investono nel benessere dei dipendenti e nella sostenibilità sociale - Quali sono le 75 aziende italiane che si distinguono per l'eccellenza dell'ambiente di lavoro? L'analisi di Best Workplaces Italia 2025 ... (greenme.it)