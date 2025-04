Trevisotoday.it - Migliore Colomba del supermercato per la Pasqua 2025

Leggi su Trevisotoday.it

in tavola non può mancare il dolce simbolo di questa festività. La Cucina Italiana, rivista di riferimento per gli amanti del buon cibo, ha selezionato le migliori colombe disponibili nei supermercati, tutte sotto i 30 euro. Tante proposte golose tra cui scegliere, con ingredienti di.