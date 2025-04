Ilfattoquotidiano.it - Migliaia di studenti in marcia a Dhaka: la manifestazione di solidarietà con i palestinesi di Gaza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dihannoto per le strade di, in Bangladesh, durante unadiglobale con idi. Sventolando bandiere, i manifestanti hanno condannato le azioni israeliane e criticato i leader internazionali per la loro posizione sulle violenze in corso.L'articolodiin: ladicon idiproviene da Il Fatto Quotidiano.