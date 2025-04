Mickey Rourke entra al GF irriconoscibile | triste parabola di una grande star

tristezza vedere un attore mito degli anni ’80 e ’90 entrare in un reality tra pseudo vip, letteralmente trasfigurato nel volto e nello spirito e rimediare tra l’altro – quasi subito – una pessima figura. Ci sono attori che forse dovrebbero capire quando è il momento di ritirarsi, lo hanno fatto in tanti per problemi di salute o psicologici, risparmiandosi e risparmiandoci il triste declino mediatico.Mickey Rourke sex symbol assoluto anni ’80, attori di film cult, e non solo 9 settimane e 1/2, ma anche Angel heart, di Alan Parker, L’anno del dragone, di Michael Cimino, Johnny il bello e l’ultimo The wrestler che avrebbe potuto essere il suo testamento cinematografico, ormai è diventato il meme di se stesso, sia a livello fisico, a causa dell’abuso di chirurgia estetica degli ultimi 20 anni (e della dipendenza da alcol e droghe nel passato). Dilei.it - Mickey Rourke entra al GF, irriconoscibile: triste parabola di una grande star Leggi su Dilei.it Chezza vedere un attore mito degli anni ’80 e ’90re in un reality tra pseudo vip, letteralmente trasfigurato nel volto e nello spirito e rimediare tra l’altro – quasi subito – una pessima figura. Ci sono attori che forse dovrebbero capire quando è il momento di ritirarsi, lo hanno fatto in tanti per problemi di salute o psicologici, risparmiandosi e risparmiandoci ildeclino mediatico.sex symbol assoluto anni ’80, attori di film cult, e non solo 9 settimane e 1/2, ma anche Angel heart, di Alan Parker, L’anno del dragone, di Michael Cimino, Johnny il bello e l’ultimo The wrestler che avrebbe potuto essere il suo testamento cinematografico, ormai è diventato il meme di se stesso, sia a livello fisico, a causa dell’abuso di chirurgia estetica degli ultimi 20 anni (e della dipendenza da alcol e droghe nel passato).

