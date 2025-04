Ilfattoquotidiano.it - “Mi sposo a quattro mesi di distanza dalla mia migliore amica, io ne sono felice ma lei no e a questo punto non so cosa fare. Sbaglio io?”: lo sfogo virale su Reddit

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come i lettori di FQMagazine sanno bene, suuno degli argomenti più gettonatii matrimoni. Nel bene e nel male, gli utenti – protetti dall’anonimato garantitopiattaforma – raccontano esperienze belle o brutte. E in certi casi si sfogano. È accaduto nel caso di un post ripreso da People, pubblicato sulla piattaforma nella sezioner/WeddingDrama.è accaduto? “La miaed io ci sposeremo adi, e inizialmente ero davvero entusiasta di condividere con lei un momento così importante. Pensavo che potessimo aiutarci e sostenerci a vicenda durante i preparativi e poter contare su qualcuno che capisse il livello di stress. Sembra però che lei non la pensi allo stesso modo”, le parole dell’autrice.intende la futura sposa? Lo spiega successivamente: “Mi ha detto cose del tipo ‘noncontenta che ci sposiamo nello stesso anno’ e ‘questarischia di mettere a dura prova la nostra amicizia‘”.