Mi ricordo - Ogni luogo ha la sua memoria Benedetta Giunti torna ad Empoli

Empoli, 8 aprile 2025 - L'attrice empolese Benedetta Giuntini, allieva di Giorgio Albertazzi, tornerà a casa: salirà sul palco del Teatro Il Momento per lo spettacolo "Mi ricordo - Ogni luogo ha la sua memoria", di Massimo Corevi. L'appuntamento è per il prossimo 13 aprile alle 17:30: insieme a Giuntini ci saranno anche Atos Davini (uno dei protagonisti della serie televisiva "Delitti del Barlume") e lo scrittore Athos Bigongiali, dalle cui pagine è scattata la "scintilla" che ha portato al testo teatrale. Una rappresentazione che riporta alla luce tramite la formula "Mi ricordo" aneddoti e particolarità di Ogni luogo nel quale si svolge. E tra i ricordi di Empoli che emergeranno dalla memoria collettiva molti saranno legati all'Arno, quando "ribolliva di pesci e le donne ci lavavano i panni", compresa l'alluvione del 1966.

