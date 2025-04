Mezzo secolo della Mostra dell’artigianato | le novità di quest’anno

della Mostra Mercato dell'artigianato della Valtiberina Toscana, manifestazione nata nel 1976, che è diventata punto di riferimento per tutto il settore e che dal 25 aprile al 4 maggio vivrà il 50esimo atto della sua storia. Una storia che si intreccia con quella di Anghiari, un compleanno che sarà celebrato in un'edizione ricca di iniziative e di qualità. Il conto alla rovescia è iniziato e il comitato organizzatore sta lavorando già da tempo per mettere a punto ogni dettaglio. La Mostra mercato sarà, come da tradizione un'opportunità di incontro per i visitatori che avranno modo di passeggiare in uno dei "Borghi più Belli d'Italia", ammirando le eccellenze dell'artigianato. Le botteghe del centro storico di Anghiari apriranno dal 25 al 27 aprile e dal 1° al 4 maggio e saranno il cuore pulsante di un evento che anche nel 2025 metterà in evidenza la qualità del fatto a mano.

