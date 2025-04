Ilpiacenza.it - “Mettiti nei miei panni”, l’inclusione si è fatta concreta in Cattolica

Con la mascherina e il bastone bianco da muovere per rilevare eventuali ostacoli che si parano di fronte, vicino a un compagno ipovedente e al pastore tedesco. Salire le scale e scenderle. E poi in carrozzina, entrare nella toilette e andare al bar. In poche parole vivere la quotidianità di chi.