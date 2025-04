Lanazione.it - «Mettere all’asta l’ex mattatoio di via della Faggiuola è l’ennesimo errore dell’Amministrazione Ghinelli»

Arezzo, 8 aprile 2025 – «di via». La nota di Giovanni Donati e Alessandro Caneschi, consiglieri comunali PD «Non c’era bisogno, ma la messa in vendita dei due immobili ex sede delubicati a Pescaiola, in via, con base d' asta di € 240 mila, è l’ennesima dimostrazionetotale mancanza di visionecittà da parte di& c., visto che quei fabbricati potrebbero esser utilizzati per svariati servizi per i cittadini. Aver inserito questa area come edificabile è stato un ulteriore: c’è bisogno in quell’area di un nuovo edificio residenziale? Noi pensiamo, e lo abbiamo detto più volte in Consiglio Comunale, che quell'area deve rimanere ad uso pubblico e sarebbe corretto investire su quelle strutture, ristrutturandole, per destinarle poi a sede delle tante associazioni di volontariato presenti all’interno dell’ospedale, oppure, vista anche la presenza del parcheggio multipiano gestito da Atam, utilizzarle per la sede di Atam che oggi paga circa 50 mila euro all' anno di affitto, oppure per servizi sociosanitari.