Meteo Pasqua e Pasquetta in Toscana | ecco come sarà il tempo le previsioni

Toscana. Il freddo attanaglierà la regione fino a giovedì 10 aprile poi ci sarà un vero e proprio ribaltone Meteo. Settimana Santa: peggiora il tempo Meteo Pasqua e Pasquetta 2025 previsioni Meteo in Toscana Dunque con l'avvicinarsi del weekend un promontorio anticiclonico dovrebbe muoversi sul Mediterraneo centrale portando tempo asciutto ma soprattutto un netto rialzo delle temperature. Settimana Santa: peggiora il tempo Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano invece che mostrano anche una vasta struttura depressionaria muoversi dall'Atlantico verso l'Europa occidentale con possibile netto peggioramento Meteo per le regioni settentrionali entro l'inizio della prossima settimana. Settimana Santa che potrebbe vedere poi diverse fasi di maltempo per l'Italia.

