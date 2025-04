Meteo Pasqua e Pasquetta 2025 le previsioni di Giuliacci

previsioni Meteo per le festività Pasquali, domenica 20 e lunedì 21 aprile, sono al centro dell'attenzione di molti italiani in vista di gite fuori porta e momenti all'aperto. A fornire un primo quadro della situazione è il colonnello Mario Giuliacci, noto Meteorologo e climatologo, ormai molto seguito anche sui social, dove condivide aggiornamenti dettagliati sulle condizioni atmosferiche. Secondo Giuliacci, dopo una lunga fase instabile prevista a partire dal 12 aprile, con numerose perturbazioni e temperature tipicamente invernali, la tendenza dovrebbe progressivamente volgere al meglio. La settimana che anticipa la Pasqua sarà segnata da un ritorno del freddo, con episodi nevosi possibili anche a quote basse, specie lungo l'Adriatico e nelle regioni meridionali.

