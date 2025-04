Meta-lupi estinti creati in laboratorio ma i primi cuccioli non sarebbero veri enocioni

lupino vissuta più di 10mila anni fa, creando tre cuccioli in laboratorio, chiamati Romolo, Remo e Khaleesi: gli animali non sarebbero però dei veri enocioni, ma dei lupi grigi geneticamente modificati. Leggi su Fanpage.it L’azienda americana Colossal Biosciences sostiene di aver “de-estinto” l’enocione (Aenocyon dirus), una specie di canideno vissuta più di 10mila anni fa, creando trein, chiamati Romolo, Remo e Khaleesi: gli animali nonperò dei, ma deigrigi geneticamente modificati.

