Messina scommesse clandestine e riciclaggio | arrestate 22 persone

Messina ha arrestato 22 persone sospettate di far parte di un’associazione per delinquere che gestiva una vasta raccolta di scommesse non autorizzate e di riciclaggio. Dei 22 arrestati, nove sono finiti in carcere e 13 ai domiciliari. Sequestrati anche tre milioni di beni.L’associazione per delinquere, operativa fin dal 2022, era principalmente dedita alla raccolta di scommesse sportive clandestine a quota fissa e gioco d’azzardo, con piattaforme di gioco online illegali. Gli ingenti profitti ricavati venivano poi reimpiegati grazie a diversi prestanome. All’operazione hanno preso parte oltre 100 militari delle Fiamme gialle di Messina, coadiuvati dai comandi di Udine, Siracusa, Frosinone, Trapani e Vibo Valentia, che si sono avvalsi del supporto di personale specializzato dello SCICO e della componente aeronavale del corpo. Lapresse.it - Messina, scommesse clandestine e riciclaggio: arrestate 22 persone Leggi su Lapresse.it La Guardia di Finanza diha arrestato 22sospettate di far parte di un’associazione per delinquere che gestiva una vasta raccolta dinon autorizzate e di. Dei 22 arrestati, nove sono finiti in carcere e 13 ai domiciliari. Sequestrati anche tre milioni di beni.L’associazione per delinquere, operativa fin dal 2022, era principalmente dedita alla raccolta disportivea quota fissa e gioco d’azzardo, con piattaforme di gioco online illegali. Gli ingenti profitti ricavati venivano poi reimpiegati grazie a diversi prestanome. All’operazione hanno preso parte oltre 100 militari delle Fiamme gialle di, coadiuvati dai comandi di Udine, Siracusa, Frosinone, Trapani e Vibo Valentia, che si sono avvalsi del supporto di personale specializzato dello SCICO e della componente aeronavale del corpo.

