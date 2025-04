Merlot nail | la manicure dark per la primavera

nail di Selena Gomez, la manicure azzurro cielo di Dua Lipa o la baby french manicure. La palette unghie, insomma, è un omaggio alla primavera, ma non tutti sono fan di colori così tenui, ed è qui che entra in scena un trend che va oltre i “confini stagionali”: le Merlot nail.Cosa sono le Merlot nailCome si intuisce dal nome, le Merlot nail sono un tributo al colore rubino intenso, tendente al viola, del vino rosso francese, e in generale del vino rosso. Una tonalità che ci si aspetta di vedere di più in autunno e in inverno, ma che molte beauty insider hanno riscoperto per la bella stagione, abbinandola a outfit primaverili nei toni del crema, del blu e del burro. Amica.it - Merlot nail: la manicure dark per la primavera Leggi su Amica.it Il trend unghie della bella stagione è ormai chiaro e definito: un fiorire di colori pastello e tonalità delicate, come le lavender milkdi Selena Gomez, laazzurro cielo di Dua Lipa o la baby french. La palette unghie, insomma, è un omaggio alla, ma non tutti sono fan di colori così tenui, ed è qui che entra in scena un trend che va oltre i “confini stagionali”: le.Cosa sono leCome si intuisce dal nome, lesono un tributo al colore rubino intenso, tendente al viola, del vino rosso francese, e in generale del vino rosso. Una tonalità che ci si aspetta di vedere di più in autunno e in inverno, ma che molte beauty insider hanno riscoperto per la bella stagione, abbinandola a outfit primaverili nei toni del crema, del blu e del burro.

Unghie Gennaio 2025, idee, ispirazioni e nuove tendenze per iniziare l'anno con spirito creativo. Il trend unghie dell’inverno? Le italian plum nails saranno la tua nuova ossessione beauty. Tendenze unghie corte Autunno 2024????colori, finish e nail art??. Unghie di Natale 2024: i colori di tendenza e le idee a cui ispirarsi. Unghie, i trend smalti e nail art dell’autunno 2024. Manicure per il Natale 2025, la nail art di tendenza da copiare alle star. Ne parlano su altre fonti

Merlot nail: la manicure dark per la primavera - Le merlot nail sono un tributo al colore rubino intenso, tendente al viola, del vino rosso rosso. Il video di Amica.it ... (amica.it)

Merlot Nails Are the Classy Anti-Spring Nail Trend Fashion Insiders Can't Stop Wearing - Use precise geolocation data and actively scan device characteristics for identification. This is done to store and access information on a device and to provide personalised ads and content, ad and ... (msn.com)

Everyone loves dark red nails for autumn - so here are 10 of the chicest designs to wear - we've rounded up 10 dark red manicure looks to replicate, no matter your nail length... Much like how red lipstick is making a comeback, deep merlot-like colours and dark crimsons are dominating the ... (womanandhome.com)