Mercato Juve futuro ormai lontano da Torino per quel big bianconero | Al 99% lascerà a meno che… La rivelazione del giornalista!

JuventusNews24Mercato Juve, il giornalista non ha dubbi! L’avventura di quel big tra le fila bianconere è terminata: c’è l’annuncio!Dusan Vlahovic è destinato a lasciare la Juve al termine di questa stagione. A rivelarlo è stato Gianni Balzarini sul suo canale You Tube. Ecco cos’ha detto sul numero 9 bianconero, che, di fatto, condiziona le scelte del Mercato Juve in attacco.PAROLE – «Al 99,9% Vlahovic, insomma, lascerà la Juve. Lo si capisce anche con il cambio di allenatore, a meno che non succeda un qualcosa di incredibile e cioè che lui voglia ridiscutere il suo contratto».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Mercato Juve, futuro ormai lontano da Torino per quel big bianconero: «Al 99% lascerà a meno che…». La rivelazione del giornalista! Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, ilnon ha dubbi! L’avventura dibig tra le fila bianconere è terminata: c’è l’annuncio!Dusan Vlahovic è destinato a lasciare laal termine di questa stagione. A rivelarlo è stato Gianni Balzarini sul suo canale You Tube. Ecco cos’ha detto sul numero 9, che, di fatto, condiziona le scelte delin attacco.PAROLE – «Al 99,9% Vlahovic, insomma,la. Lo si capisce anche con il cambio di allenatore, ache non succeda un qualcosa di incredibile e cioè che lui voglia ridiscutere il suo contratto».Leggi suntusnews24.com

Calciomercato Juve, futuro lontano da Torino per quel bianconero in prestito? Può cambiare tutto in estate: la situazione - Calciomercato Juve, futuro lontano da Torino per quel bianconero in prestito? Gli ultimi aggiornamenti sul difensore Arrivano importanti aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro di un bia ... (juventusnews24.com)

Mercato Juventus: in programma dei contatti per discutere del suo futuro! Cosa filtra in vista dell’estate, i dettagli - Mercato Juventus: sono previsti contatti per discutere del suo futuro! Cosa filtra in vista dell’estate, i dettagli su questo giocatore bianconero Novità importanti circa il futuro di Randal Kolo ... (juventusnews24.com)

Juve, deciso il futuro del bianconero: le ultime sulla destinazione - La Juve lavora sul mercato sia in entrata che in uscita e ha preso la decisione sul futuro del bianconero, di seguito svelata. Dopo la prima partita vinta nell’era di Igor Tudor contro il Genoa grazie ... (spazioj.it)