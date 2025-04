Novaratoday.it - Mercato di Campagna Amica al Borsa per la Pasqua

Leggi su Novaratoday.it

Come ogni anno in primavera, torna in città ilstraordinario che tanto successo ha riscosso nelle sue ultime tappe in occasione delle feste natalizie e di San Gaudenzio. I produttori agricoli disaranno protagonisti dell’iniziativa domenica 13 aprile dalle 9 alle.