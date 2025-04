Iodonna.it - Mentre la serie tv divide il pubblico, il suo guardaroba mette tutti d’accordo: camicie oversize, completi in lino e abiti floreali che dettano le tendenze PE25. Ecco gli outfit più belli da copiare subito.

Se ne parla da settimane, e non sempre in termini lusinghieri. With Love, Meghan, la nuovaNetflix firmata dalla Duchessa del Sussex, è finita al centro di un vero e proprio ciclone mediatico: giudizi taglienti, recensioni tiepide e più di un interrogativo sul suo reale valore come show lifestyle. Ma c’è una cosa su cuisembrano essere: i look di Meghan Markle sono impeccabili. Episodio dopo episodio, tra consigli di cucina e incursioni nel giardinaggio, l’ex attrice sfoggia con disinvoltura una sequenza dicurati che sembrano usciti da una sceneggiatura di Nancy Meyers. Meghan Markle e (ancora) le Crocs per fare giardinaggio X Tradalle maniche arrotolate, pantaloni a vita alta edalla disinvoltura raffinata, lo stile di Meghan Markle si prende la scena.