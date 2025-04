Lanazione.it - Mense, aggiornate le tariffe: "Stessi costi per le fasce più deboli"

Leggi su Lanazione.it

Nuovo intervento del Comune sul sistema tariffario dellescolastiche. "La revisione tariffaria – spiega il Comune in una nota – mantiene invariate le attualiper le famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 14mila euro. Per ledi reddito superiori, sono state introdotte queste modifiche. Con isee da 14.001 a 20 mila euro, l’aumento di 15 centesimi a pasto, con Isee da 20.001 a 30mila euro l’aumento è di 40 centesimi a pasto, con Isee da 30.001 a 40mila euro, l’aumento di 90 centesimi a pasto. gli scaglioni sopraelencati vanno integrati con le seguenti informazioni. Per le Isee maggiori di 40mila o senza attestazione, l’ aumento di 1,90 euro a pasto. Per i non residenti, l’aumento è di 1,68 euro a pasto". La giunta spiega che "questo adeguamento si rende necessario per far fronte ai crescentidel servizio, garantendo al contempo la qualità delle materie prime utilizzate e l’efficienza del servizio mensa.