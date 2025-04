Meloni | ok riforma magistratura onoraria

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.45 "Voglio esprimere la mia più profonda soddisfazione per l'approvazione definitiva delladella, che mette fine a una lunga attesa di oltre 25 anni, riconoscendo i diritti retributivi, previdenziali e assistenziali di tante persone, finalmente garantite. Grazie a quanti si sono adoperati perché si arrivasse a questo storico risultato con un iter svoltosi in tempi davvero rapidissimi". Così Giorgia, in una nota, commentando il via libera definitivo da parte del Parlamento.