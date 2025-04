Agi.it - Meloni telefona alla madre di Trentini: "Al lavoro per riportarlo a casa"

AGI - La presidente del Consiglio Giorgiahatodi Alberto, il cooperante italiano da metà novembre in carcere in Venezuela. La notizia, anticipata dal Gazzettino, è confermata da fonti di Palazzo Chigi, che sottolineano che il governo è alper riportare a. Chi è e cosa è accaduto In una nota diffusa dfamiglia e dall'avvocato Alessandra Ballerini, si ricostruisce la vicenda diche si trovava in Venezuela per una missione con la Ong Humanity e Inclusion per portare aiuti umanitari alle persone con disabilità. "Alberto era arrivato in Venezuela il 17 ottobre 2024 e il 15 novembre mentre si recava in missione da Caracas a Guasdalito è stato fermato - si legge -, a un posto di blocco, insieme all'autista della Ong. Dalle scarse e informali informazioni ricevute sembrerebbe che pochi giorni dopo il fermo Alberto sia stato trasferito a Caracas e, a oggi, ci risulta 'prigioniero' in una struttura di detenzione, senza che gli sia mai stata contestata formalmente nessuna imputazione".