Meloni telefona alla madre di Trentini | Al lavoro per riportarlo a casa

Meloni ha telefonato alla madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano da metà novembre in carcere in Venezuela. La notizia, anticipata dal Gazzettino, è confermata da fonti di Palazzo Chigi, che sottolineano che il governo è al lavoro per riportare a casa Trentini. Chi è e cosa è accaduto In una nota diffusa dalla famiglia e dall'avvocato Alessandra Ballerini, si ricostruisce la vicenda di Trentini che si trovava in Venezuela per una missione con la Ong Humanity e Inclusion per portare aiuti umanitari alle persone con disabilità. "Alberto era arrivato in Venezuela il 17 ottobre 2024 e il 15 novembre mentre si recava in missione da Caracas a Guasdalito è stato fermato - si legge -, a un posto di blocco, insieme all'autista della Ong. Dalle scarse e informali informazioni ricevute sembrerebbe che pochi giorni dopo il fermo Alberto sia stato trasferito a Caracas e, a oggi, ci risulta 'prigioniero' in una struttura di detenzione, senza che gli sia mai stata contestata formalmente nessuna imputazione". Agi.it - Meloni telefona alla madre di Trentini: "Al lavoro per riportarlo a casa" Leggi su Agi.it AGI - La presidente del Consiglio Giorgiahatodi Alberto, il cooperante italiano da metà novembre in carcere in Venezuela. La notizia, anticipata dal Gazzettino, è confermata da fonti di Palazzo Chigi, che sottolineano che il governo è alper riportare a. Chi è e cosa è accaduto In una nota diffusa dfamiglia e dall'avvocato Alessandra Ballerini, si ricostruisce la vicenda diche si trovava in Venezuela per una missione con la Ong Humanity e Inclusion per portare aiuti umanitari alle persone con disabilità. "Alberto era arrivato in Venezuela il 17 ottobre 2024 e il 15 novembre mentre si recava in missione da Caracas a Guasdalito è stato fermato - si legge -, a un posto di blocco, insieme all'autista della Ong. Dalle scarse e informali informazioni ricevute sembrerebbe che pochi giorni dopo il fermo Alberto sia stato trasferito a Caracas e, a oggi, ci risulta 'prigioniero' in una struttura di detenzione, senza che gli sia mai stata contestata formalmente nessuna imputazione".

Meloni telefona alla madre di Alberto Trentini, ma la trattativa resta difficile. Meloni chiama la madre di Trentini: “Lavoro al rientro”. Alberto Trentini, Meloni telefona alla madre: "Al lavoro per riportarlo a casa". Il caso Alberto Trentini, Giorgia Meloni telefona alla madre: “Lavoriamo per riportarlo a casa”. Telefonata tra Meloni e la madre di Alberto Trentini: al lavoro per portarlo a casa. Trentini, veneziano trattenuto in Venezuela: Meloni telefona alla madre. Ne parlano su altre fonti

Alberto Trentini, Meloni telefona alla madre: "Al lavoro per riportarlo a casa" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato alla madre di Alberto Trentini, spiegando che il governo è al lavoro per riportare a casa il cooperante veneziano in cella da mesi in Venezuela ... (msn.com)

Meloni telefona alla madre di Alberto Trentini: "Lavoriamo per il suo rientro" - La conferma di Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha telefonato alla madre del cooperante italiano Alberto Trentini: "Lavoriamo per farlo tornare in Italia" ... (msn.com)

Meloni telefona alla madre di Alberto Trentini: «Al lavoro per riportarlo a casa» - Giorgia Meloni ha telefonato a Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto in Venezuela da metà novembre. Fonti di Palazzo Chigi hanno confermato il colloquio, di cui ... (msn.com)