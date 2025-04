Lettera43.it - Meloni telefona alla madre di Alberto Trentini: «Al lavoro per riportarlo a casa»

Giorgiahato a Armanda Colusso,di, il cooperante veneziano detenuto in Venezuela da metà novembre. Fonti di Palazzo Chigi hanno confermato il colloquio, di cui aveva dato notizia Il Gazzettino, spiegando che la presidente del Consiglio e il governo sono alper riportarein Italia. Qualche settimane fa il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva confermato l’esistenza di una «complicata» trattativa per il ritorno del cooperante in patria..Chi è, in carcere da metà novembre in Venezuela, arrivato in Venezuela il 17 ottobre per una missione con la ong Humanity & Inclusion, rivolta a persone con disabilità, il 15 novembre è stato fermato a un posto di blocco mentre si recava da Caracas a Guasdalito, assieme con l’autista della ong.