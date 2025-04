Quotidiano.net - Meloni sente la mamma di Trentini, lavoriamo per il rientro

La presidente del Consiglio, Giorgia, come anticipato dal Gazzettino, ha telefonato ad Armanda Colusso, la madre di Alberto, il cooperante italiano originario del Lido di Venezia, che si trova in carcere in Venezuela, a Caracas, dal 15 novembre dello scorso anno. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi assicurando che "il governo è al lavoro per riportarlo a casa".