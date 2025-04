Meloni | Proporrò a Trump lo ' zero per zero' sui dazi con l' Ue | La Casa Bianca | Da mercoledì tariffe doganali al 104% alla Cina

Dopo giorni di agitazione sui mercati, le Borse europee chiudono in volata: Milano +2,44%. Wall Street apre positiva (+3,59%)

Dazi, Meloni a Washington il 17 aprile. "A Trump proporrò la formula zero per zero" - "Sarò a Washington il prossimo 17 aprile e ovviamente intendo affrontare anche" la questione dei dazi "con il presidente degli Stati Uniti", Donald Trump.

Meloni: "Proporrò a Trump lo 'zero per zero' sui dazi con l'Ue" | La Casa Bianca: "Da mercoledì tariffe doganali al 104% alla Cina" - Donald Trump prosegue convinto sulla strada dei dazi. Le contromosse dell'Ue per rispondere all'offensiva commerciale americana avverranno in tre fasi: il 15 aprile, il 16 maggio e il 1° dicembre.