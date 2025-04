Unlimitednews.it - Meloni “Panico più dannoso dei dazi”. Il 17 aprile l’incontro con Trump

ROMA (ITALPRESS) – Il premier Giorgiail 17incontrerà a Washington il presidente degli Stati Uniti Donald. Lo ha annunciato lo stesso presidente del Consiglio, secondo quanto si apprende, nel corso dell‘incontro con le categorie economiche a Palazzo Chigi sul tema.“Come sapete bene, gli Stati Uniti hanno annunciatosu merci e prodotti importati da gran parte degli Stati del mondo, prevedendoli del 20% su molti prodotti dell’Unione europea. Sono ovviamente, da quello che sappiamo, tariffe che rischiano di avere un impatto su filiere che per l’Italia sono particolarmente strategiche come macchinari, automotive, agroalimentare e tessile, mentre sul chimico-farmaceutico sono ancora in corso approfondimenti specifici relativamente al nuovo scenario – ha detto-.