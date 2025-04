Meloni lancia il ' Patto anti-dazi' | risorse UE e diplomazia per salvare l' economia

Patto" con imprese e sindacati per far fronte alla crisi dei dazi. La premier Giorgia Meloni convoca il mondo produttivo e anticipa la strategia dell'Italia: no all'escalation, negoziato con gli Usa per arrivare alla formula 'zero per zero' e fino a 32 miliardi che il governo può mettere in campo, stornandoli dai fondi europei. "Il nostro obiettivo è utilizzare la crisi per rendere il nostro sistema economico più produttivo e competitivo", ha rimarcato, 'Krisis' significa decisione e "la crisi impone di stabilire le priorità di scelta", che Meloni ha elencato al tavolo con il modo produttivo a Palazzo Chigi. Più di quattro ore con i leader delle organizzazioni datoriali - mentre i sindacati non sono stati convocati -, ricevuti in tre round: prima Confindustria e il mondo della moda, poi le Pmi, infine le associazioni dell'agroalimentare. Iltempo.it - Meloni lancia il 'Patto anti-dazi': risorse UE e diplomazia per salvare l'economia Leggi su Iltempo.it "Un nuovo" con imprese e sindacati per far fronte alla crisi dei. La premier Giorgiaconvoca il mondo produttivo ecipa la strategia dell'Italia: no all'escalation, negoziato con gli Usa per arrivare alla formula 'zero per zero' e fino a 32 miliardi che il governo può mettere in campo, stornandoli dai fondi europei. "Il nostro obiettivo è utilizzare la crisi per rendere il nostro sistema economico più produttivo e competitivo", ha rimarcato, 'Krisis' significa decisione e "la crisi impone di stabilire le priorità di scelta", cheha elencato al tavolo con il modo produttivo a Palazzo Chigi. Più di quattro ore con i leader delle organizzazioni datoriali - mentre i sindacati non sono stati convocati -, ricevuti in tre round: prima Confindustria e il mondo della moda, poi le Pmi, infine le associazioni dell'agroalimentare.

