Meloni il giallo della visita da Trump | non sarà il 16 aprile dubbi sulla missione

missione di Giorgia Meloni a Washington è ormai confermata. Secondo alcune fonti governative, l'incontro sarà "blindato" e avverrà molto presto, ma la data precisa rimane incerta. Da giorni, il 16 aprile è stato indicato come il giorno fissato per la partenza, ma nelle ultime ore è emersa una nuova data, misteriosa, nell'agenda della premier. La domanda che sorge è: la Casa Bianca ha modificato il programma o è stata Meloni a cambiare i suoi piani? L'entourage della presidente del Consiglio promette che il mistero verrà presto chiarito.La questione è legata alla strategia politica di Palazzo Chigi in risposta ai dazi imposti da Donald Trump. Il 15 aprile, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, l'Unione Europea avvierà la prima serie di controdazi, e incontrare Trump nello Studio Ovale il giorno dopo potrebbe essere un passo rischioso.

