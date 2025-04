Meloni il 17 da Trump per dazi E mette su tavolo 25 mld per imprese

Meloni volerà a Washington il 17 aprile e a Donald Trump proporrà la formula “zero per zero” sui dazi. Intanto il governo mette sul tavolo 25 miliardi di euro, tra risorse Pnrr e fondi di coesione, a sostegno di imprese e lavoratori a cui propone un “nuovo patto” per fare “fronte comune”. Lo ha annunciato la stessa presidente del Consiglio, che a Palazzo Chigi ha incontrato le categorie economiche per un confronto sulle misure e le strategie da mettere in campo per affrontare il problema dei dazi. Con lei, al tavolo della Sala Verde di Palazzo Chigi, i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini (in videocollegamento), i ministri competenti (Giorgetti, Urso, Foti, Lollobrigida) e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Meloni nel suo intervento ha ribadito che ritiene quella del tycoon una decisione “assolutamente sbagliata” che finirà per “danneggiare l’Europa quanto gli Stati Uniti”. Leggi su Ildenaro.it Roma, 8 apr. (askanews) – Giorgiavolerà a Washington il 17 aprile e a Donaldproporrà la formula “zero per zero” sui. Intanto il governosul25 miliardi di euro, tra risorse Pnrr e fondi di coesione, a sostegno die lavoratori a cui propone un “nuovo patto” per fare “fronte comune”. Lo ha annunciato la stessa presidente del Consiglio, che a Palazzo Chigi ha incontrato le categorie economiche per un confronto sulle misure e le strategie dare in campo per affrontare il problema dei. Con lei, aldella Sala Verde di Palazzo Chigi, i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini (in videocollegamento), i ministri competenti (Giorgetti, Urso, Foti, Lollobrigida) e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.nel suo intervento ha ribadito che ritiene quella del tycoon una decisione “assolutamente sbagliata” che finirà per “danneggiare l’Europa quanto gli Stati Uniti”.

Meloni da Trump il 17 aprile. E ai produttori: "Mettere i dazi, decisione assolutamente sbagliata" - Casa Bianca, i dazi resteranno durante i negoziati per gli accordi. Meloni il 17 aprile a Washington da Trump: “Proporrò 'zero per zero' sui dazi con l'Ue”. Dazi, Meloni da Trump alla Casa Bianca il 17 aprile. Dazi, Giorgia Meloni vedrà Donald Trump il 17 aprile. E intanto incontra le imprese a Palazzo Chigi. Meloni “Panico più dannoso dei dazi”. Il 17 aprile l’incontro con Trump. Dazi, Giorgia Meloni a Washington il 17 aprile per trattare con Trump. Ne parlano su altre fonti

Meloni il 17 da Trump per dazi. E mette su tavolo 25 mld per imprese - Roma, 8 apr. (askanews) – Giorgia Meloni volerà a Washington il 17 aprile e a Donald Trump proporrà la formula “zero per zero” sui dazi. Intanto il governo mette sul tavolo 25 miliardi di euro, tra ri ... (askanews.it)

Meloni da Trump il 17 aprile, il bilaterale a Washington con il presidente Usa: «Proporrò "zero per zero" sui dazi con l'Ue» - La premier Giorgia Meloni volerà a Washington il 17 aprile per il bilaterale con Donald Trump. Si tratta del quarto incontro tra i due - dopo Parigi , il blitz a Mar a Lago e la ... (msn.com)

Dazi, Meloni a Washington il 17 aprile. "A Trump proporrò la formula zero per zero" - AGI - "Sarò a Washington il prossimo 17 aprile e ovviamente intendo affrontare anche" la questione dei dazi "con il presidente degli Stati Uniti", Donald Trump. Lo ha annunciato, secondo quanto si app ... (msn.com)