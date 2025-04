Meloni ha chiamato la madre di Alberto Trentini detenuto in Venezuela | Al lavoro per liberarlo

Alberto Trentini, il cooperante italiano originario del Lido di Venezia, che si trova in carcere in Venezuela, a Caracas, dal 15 novembre 2024. Da quando il caso è stato reso pubblico, dall’esecutivo sono arrivati messaggi stringati, sempre puntuali nel ribadire che si tratta di “una trattativa complicata“. Oggi, però, è arrivato un primo segnale nei confronti della famiglia: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato ad Armanda Colusso, la madre di Trentini per assicurarle che che “il governo è al lavoro per riportarlo a casa“.Parole alle quali i familiari del cooperante sperano di veder seguire i fatti. Anche perché le ultime notizie trapelate sulla sua detenzione con l’accusa di terrorismo non sono rassicuranti. Ilfattoquotidiano.it - Meloni ha chiamato la madre di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela: “Al lavoro per liberarlo” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Da mesi la famiglia, le opposizioni e la società civile pressano il governo affinché aumenti gli sforzi per arrivare alla liberazione di, il cooperante italiano originario del Lido di Venezia, che si trova in carcere in, a Caracas, dal 15 novembre 2024. Da quando il caso è stato reso pubblico, dall’esecutivo sono arrivati messaggi stringati, sempre puntuali nel ribadire che si tratta di “una trattativa complicata“. Oggi, però, è arrivato un primo segnale nei confronti della famiglia: la presidente del Consiglio, Giorgia, ha telefonato ad Armanda Colusso, ladiper assicurarle che che “il governo è alper riportarlo a casa“.Parole alle quali i familiari del cooperante sperano di veder seguire i fatti. Anche perché le ultime notizie trapelate sulla sua detenzione con l’accusa di terrorismo non sono rassicuranti.

