Meloni fondi Pnrr per uno scudo anti dazi | 6 miliardi alle imprese

alle invettive di Donald Trump, ha riaperto una questione che da anni aleggia come uno spiffero tra le stanze dei ministeri: come proteggere le imprese europee dalle ritorsioni doganali d’Oltreoceano.L’economia italiana, già appesantita da un ciclo incerto e da vincoli di bilancio che sembrano scritti sulla pietra, rischia di trovarsi con le spalle al muro. A farne le spese potrebbero essere soprattutto le aziende che guardano agli Stati Uniti come uno dei principali mercati di sbocco. Per ora, il governo prova a schermare l’impatto con uno scudo da 6 miliardi, da prelevare dal Pnrr.Una mossa che, tra i corridoi di Bruxelles, non viene accolta con entusiasmo. Ma intanto Meloni gioca d’anticipo, tentando di ritagliarsi un margine fiscale lì dove le regole europee stanno ancora cercando di capire da che parte girarsi. Quifinanza.it - Meloni, fondi Pnrr per uno scudo anti dazi: 6 miliardi alle imprese Leggi su Quifinanza.it Il braccio di ferro tra Washington e Bruxelles, condito dinvettive di Donald Trump, ha riaperto una questione che da anni aleggia come uno spiffero tra le stanze dei ministeri: come proteggere leeuropee dritorsioni doganali d’Oltreoceano.L’economia italiana, già appesta da un ciclo incerto e da vincoli di bilancio che sembrano scritti sulla pietra, rischia di trovarsi con le spal muro. A farne le spese potrebbero essere soprattutto le aziende che guardano agli Stati Uniti come uno dei principali mercati di sbocco. Per ora, il governo prova a schermare l’impatto con unoda 6, da prelevare dal.Una mossa che, tra i corridoi di Bruxelles, non viene accolta con entusiasmo. Ma intantogioca d’cipo, tentando di ritagliarsi un margine fiscale lì dove le regole europee stanno ancora cercando di capire da che parte girarsi.

