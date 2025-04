Meloni costretta a stoppare ancora Salvini | il Viminale non si tocca

Salvini al Viminale. Con l’interlocutore esterno si cerca di minimizzare, circoscrivere, tentare di ricondurre ogni incidente alla normale dialettica interna alla maggioranza. Ma basta che la conversazione prosegua oltre i due minuti e tutta l’insofferenza viene a galla.Matteo Salvini (Imagoeconomica).I tentativi di Meloni di disinnescare l’opa leghista sul ViminaleGiorgia Meloni non ne può più del controcanto leghista. La premier è convinta di governare «nel momento più difficile del Dopoguerra», come ha detto. La guerra tra Russia e Ucraina e ora i dazi Usa pongono sfide urgenti e capacità decisionali repentine che solo una maggioranza coesa può aiutare a prendere. Lettera43.it - Meloni costretta a stoppare ancora Salvini: il Viminale non si tocca Leggi su Lettera43.it «Potremmo mettere dazi a ogni loro mossa “molesta”». Ai piani altissimi di Fratelli d’Italia si risponde con una battuta caustica all’ennesima provocazione leghista, la richiesta di un ritorno di Matteoal. Con l’interlocutore esterno si cerca di minimizzare, circoscrivere, tentare di ricondurre ogni incidente alla normale dialettica interna alla maggioranza. Ma basta che la conversazione prosegua oltre i due minuti e tutta l’insofferenza viene a galla.Matteo(Imagoeconomica).I tentativi didi disinnescare l’opa leghista sulGiorgianon ne può più del controcanto leghista. La premier è convinta di governare «nel momento più difficile del Dopoguerra», come ha detto. La guerra tra Russia e Ucraina e ora i dazi Usa pongono sfide urgenti e capacità decisionali repentine che solo una maggioranza coesa può aiutare a prendere.

