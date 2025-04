Meloni attesa a Washington da Trump | 17 aprile di focus dazi e sfide economiche

aprile, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni volerà a Washington per un importante incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Al centro del vertice ci sarà il tema dei dazi commerciali, un nodo cruciale per le relazioni economiche tra Europa e USA.La visita è stata annunciata oggi, 8 aprile, nel corso di una riunione a Palazzo Chigi con le principali rappresentanze del mondo produttivo. «Il negoziato con gli Stati Uniti ci deve vedere tutti impegnati, a tutti i livelli», ha affermato la premier, confermando il suo viaggio nella capitale americana. «Ovviamente intendo affrontare anche questa questione con il Presidente degli Stati Uniti», ha aggiunto.Meloni ha sottolineato come l'Italia sia stata tra le prime a proporre l'azzeramento reciproco dei dazi industriali, una formula chiamata "zero per zero".

