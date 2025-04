Ilgiorno.it - Melegnano, Fondazione Castellini. Nessun esonero sull’Imu da pagare

Un lungo contenzioso, ma, a detta della Cassazione, lanon può considerarsi esonerata dal pagamento dell’Imu. Così si è espressa la sezione tributaria della Suprema Corte rispetto all’annoso braccio di ferro tra il Comune di, che esigeva la riscossione dell’imposta sugli immobili, e la storica Rsa di via Cavour, che invece si opponeva alla richiesta in virtù della sua natura di onlus e delle prestazioni socio-sanitarie erogate in regime di convenzione. Motivazioni che tuttavia, a detta dei giudici, non bastano ai fini di undall’aliquota. Il pronunciamento degli "ermellini", secondo i quali non sarebbe sufficientemente dimostrata la natura "non commerciale" degli immobili della Rsa e delle attività che vi si svolgono, si riferisce all’anno 2014 e impone un versamento di 129mila euro a favore del Comune.