Meghan Markle parla dei problemi di salute dopo il parto | Ho avuto paura

Meghan Markle ha rivelato di aver sofferto di un raro disturbo post partum: "È una patologia rara. Mi sono spaventata" ha raccontato nel primo episodio del programma. La confessione di Meghan Markle sulla malattia dopo diversi mesi lontana dalle scene, Meghan Markle è tornata in pista con una nuova avventura professionale. La Duchessa di Sussex ha debuttato con la prima puntata del suo podcast Confessions of a female founder, nella quale ha ospitato la fondatrice della dating app Bumble, l'imprenditrice Whitney Wolfe Herd. Le due donne, che si conoscono da tempo, hanno parlato di un raro disturbo con cui si sono trovate a fare i conti: la preeclampsia postpartum. Tale condizione, ancora oggi non molto conosciuta, è potenzialmente letale e può colpire le neomamme quando presentano pressione alta e livelli eccessivi di proteine nelle urine dopo il parto: "È una questione di vita o di morte, davvero" ha spiegato Wholfe Herd.

