Meghan Markle corre ai ripari è costretta a scusarsi dopo l’ennesimo errore

Meghan Markle è stata costretta a scusarsi dopo l'ennesimo errore, ma stavolta, in effetti, non tutto è perduto, considerando che la Duchessa è corsa subito ai ripari per evitare ulteriori danni reputazionali. Ormai, dopo il flop della serie Netflix (che in ogni caso è stata rinnovata per una seconda stagione), si sta concentrando sulla sua azienda di lifestyle, ovvero As Ever. Ma la Markle non è riuscita a soddisfare e coprire tutti gli ordini delle clienti: il suo miele in edizione limitata si è esaurito subito ma i clienti hanno continuato a comprarlo, ignari dell'errore sul sito.

Meghan Markle costretta a scusarsi dopo l'errore

Il miele venduto da Meghan Markle è andato esaurito in pochissimo tempo, ma i clienti non sono stati avvisati e solamente in seguito hanno ricevuto un rimborso e le scuse della Duchessa, che ormai si sta dedicando alla sua attività di lifestyle.

