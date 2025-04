Quotidiano.net - Meet digital culture . Natura e artificio protagonisti al ’Centro’

Ilcenter – primo centro internazionale per l’Arte e la Culturae in Italia, fondato da Maria Grazia Mattei – sarà anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, headquarter di Porta Venezia Design District. In quest’occasione, all’interno dello spazio, sarà possibile visitare la mostra ’Realia’ di Sabrina Ratté, visual artist québécoise che espone per la prima volta in Italia offrendo un’esperienza sensoriale e concettuale, in cui tecnologia e biologia si fondono per ridefinire il nostro rapporto con l’ambiente. Un viaggio tra, memoria e futuro, alla ricerca di nuovi modi di abitare e immaginare il mondo che è stato reso possibile grazie anche al supporto di Haiki+, azienda del settore dell’ambiente, che si occupa di riciclo, recupero e trattamento dei rifiuti industriali applicando i principi di economia circolare.