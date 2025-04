Mazzocchi elogia Tudor | Ha restituito la Juventus al campionato Adesso può creare grossi problemi a tutti

JuventusNews24Mazzocchi elogia Tudor: tutte le dichiarazioni del giornalista sull’allenatore della Juve dopo il pareggio contro la RomaIl giornalista Mazzocchi ha analizzato a 90°Minuto la prestazione della Juve contro la Roma soffermando sull’ingresso di Tudor sulla panchina bianconera.PAROLE – «Ho visto la partita contro la Roma e il primo pensiero che mi è venuto in mente a tal proposito, è che Tudor ha restituito la Juventus al campionato. I bianconeri sembrano essersi ritrovati e quando la Juventus è una squadra può creare grossi problemi a tutti».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Mazzocchi elogia Tudor: «Ha restituito la Juventus al campionato. Adesso può creare grossi problemi a tutti» Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24: tutte le dichiarazioni del giornalista sull’allenatore della Juve dopo il pareggio contro la RomaIl giornalistaha analizzato a 90°Minuto la prestazione della Juve contro la Roma soffermando sull’ingresso disulla panchina bianconera.PAROLE – «Ho visto la partita contro la Roma e il primo pensiero che mi è venuto in mente a tal proposito, è chehalaal. I bianconeri sembrano essersi ritrovati e quando laè una squadra può».Leggi sunews24.com

Mazzocchi: "Tudor ha riconsegnato la Juventus al campionato, potrebbero essere guai per tutti" - Nel corso di 90° minuto, Marco Mazzocchi ha parlato della Juventus: "Dopo la partita che ho visto contro la Roma, posso dire che Tudor ha riconsegnato al campionato una squadra. E quando ... (tuttojuve.com)

Mazzocchi con Sal Da Vinci, che duetto su "Viento"! Il cantante: "M'ha portato in Nazionale" | VIDEO - E con i tre calciatori azzurri, è subito siparietto sul palco. Con Sal Da Vinci che ha coinvolto Mazzocchi. Il terzino napoletano è famosissimo anche per la sua 'esibizione' in Nazionale con ... (msn.com)

Mazzocchi ha recuperato, le ultime su Anguissa e Neres. Olivera è in forma - L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica a tal proposito scrive: "Sul fronte infortunati, ha recuperato Pasquale Mazzocchi, mentre resta incerta la presenza di David Neres e Frank Anguissa". (areanapoli.it)