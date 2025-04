Maxi sanzione Antitrust a CoopCulture e operatori turistici per biglietti Colosseo

Maxi multa dell'Antitrust ai servizi di Biglietteria Parco Archeologico del Colosseo per la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all'area, anche a causa dell'accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati. L'Autorità garante ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International, GetYourGuide Deutschland, Walks, Italy With Family, City Wonders Limited e Musement. L'istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l'Antitrust aveva raccolto vari elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare online biglietti per l'ingresso al Parco Archeologico del Colosseo. L'Autorità ha irrogato a CoopCulture, che ha gestito dal 1997 al 2024 il servizio ufficiale di vendita dei biglietti per l'accesso al Colosseo, una sanzione amministrativa pecuniaria di 7 milioni di euro, "perché ha contribuito, in piena consapevolezza, al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti di ingresso per il Colosseo a prezzo base. Quotidiano.net - Maxi sanzione Antitrust a CoopCulture e operatori turistici per biglietti Colosseo Leggi su Quotidiano.net multa dell'ai servizi di Biglietteria Parco Archeologico delper la prolungata indisponibilità didi accesso all'area, anche a causa dell'accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati. L'Autorità garante ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la Società Cooperativa Culture () e gliTiqets International, GetYourGuide Deutschland, Walks, Italy With Family, City Wonders Limited e Musement. L'istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l'aveva raccolto vari elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare onlineper l'ingresso al Parco Archeologico del. L'Autorità ha irrogato a, che ha gestito dal 1997 al 2024 il servizio ufficiale di vendita deiper l'accesso al, unaamministrativa pecuniaria di 7 milioni di euro, "perché ha contribuito, in piena consapevolezza, al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità deidi ingresso per ila prezzo base.

