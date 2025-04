Maxi raduno di scout per la festa dei 100 anni

scout appartenenti ai vari gruppi, per la giornata conclusiva del centenario dello scautismo nella Diocesi di Carpi, documentato dalle prime promesse avvenute il 26 ottobre 1924 nel Duomo di Mirandola. In base all'età, dai lupetti e coccinelle ai reparti, e al clan, i ragazzi e ragazze hanno animato con le loro attività il parco Martiti delle Foibe, il parco Pertini e quello delle Rimembranze, dove c'erano anche i banchetti del Masci (Movimento Adulti scout Cattolici Italiani) di Carpi e dalla Pattuglia Protezione Civile. La giornata si è conclusa con la Messa al Parco della Cappuccina, presieduta dal vescovo Erio Castellucci, davanti a tante centinaia di scout di oggi e di ieri, coadiuvato da tutti gli assistenti che seguono i gruppi e le branche presenti nel territorio della Diocesi.

