Maxi-operazioni contro la ' ndrangheta | i finanzieri indagano anche a Prato

Maxi-operazione della guardia di finanza contro la criminalità organizzata, che ha interessato anche Prato: all'alba di oggi, i finanzieri dei comandi provinciali di Vibo Valentia e Catanzaro, con il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma, hanno dato.

Maxi operazione anti-ndrangheta: decine di arresti e perquisizioni contro infiltrazioni 'ndrangheta nelle tifoserie ultras di Inter e Milan. Tra i fermati anche il bodyguard di Fedez. Maxi operazione contro la 'ndrangheta: 10 arresti tra Vibo Valentia e Catanzaro -. 'Ndrangheta, maxi operazione in Italia e Germania: blitz anche a Ferrara. ’Ndrangheta, la maxi operazione. In manette una commercialista. 'Ndrangheta, maxi operazione dei Ros: arresti anche a Milano. "Una suora al servizio dei clan", maxi operazione contro la 'Ndrangheta. Ne parlano su altre fonti

Operazione anti-’ndrangheta, perquisizioni a Prato e Terni - Le altre città coinvolte sono Terni, Napoli (quartiere Secondigliano), Lamezia Terme, Vibo Valentia, Tropea, Spilinga, Ricadi e Zaccanopoli. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di ... (lanazione.it)

Maxi operazione contro la ‘ndrangheta: 17 arresti e sequestri per 25 milioni in tutta Italia - Una vasta operazione antimafia è stata eseguita questa mattina dai carabinieri del ROS, in collaborazione con i militari del comando provinciale di Crotone, dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” e c ... (informazione.it)

Maxi-operazione contro la ‘ndrangheta, 17 arresti. Coinvolta anche Verona - In una vasta operazione di contrasto alla criminalità organizzata, i Carabinieri del Ros, con il supporto del Comando Provinciale di Crotone e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori”, hanno eseguito u ... (informazione.it)