Puntomagazine.it - Maxi multa dell’Antitrust: 20 milioni di euro per la biglietteria del Colosseo

Biglietti introvabili e rincarati: CoopCulture e tour operator puniti per aver favorito la rivendita a prezzi gonfiati.da 20dell’Autorità garante.ROMA – Una sanzione senza precedenti ha colpito il sistema didel Parco Archeologico del. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto unada quasi 20dia CoopCulture, storica concessionaria del servizio, e a sei operatori turistici internazionali: Tiqets International, GetYourGuide Deutschland, Walks, Italy With Family, City Wonders Limited e Musement.L’istruttoria, avviata a luglio 2023, ha portato alla luce una situazione che migliaia di visitatori avevano già sperimentato: la cronica indisponibilità dei biglietti online per visitare ile il Foro Romano al prezzo base.