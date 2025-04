Maxi multa dall' Antitrust per la biglietteria del Colosseo | sanzioni per 20 milioni di euro

Maxi multa dell'Antitrust ai servizi di biglietteria Parco Archeologico del Colosseo per la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all'area, anche a causa dell'accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati. L'Autorità garante ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International, GetYourGuide Deutschland, Walks, Italy With Family, City Wonders Limited e Musement. Quotidiano.net - Maxi multa dall'Antitrust per la biglietteria del Colosseo: sanzioni per 20 milioni di euro Leggi su Quotidiano.net dell'ai servizi diParco Archeologico delper la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all'area, anche a causa dell'accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati. L'Autorità garante ha sanzionato per quasi 20dila Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International, GetYourGuide Deutschland, Walks, Italy With Family, City Wonders Limited e Musement.

Colosseo, biglietti introvabili comprati in blocco dai bot: maxi multa da 20 milioni dell’Antitrust. Antitrust, multa da 20 milioni per biglietterie Colosseo. Ne parlano su altre fonti

Maxi multa dall'Antitrust per la biglietteria del Colosseo: sanzioni per 20 milioni di euro - L'Antitrust multa CoopCulture e operatori turistici per l'indisponibilità di biglietti al Colosseo, sanzione di 20 milioni. (msn.com)

Colosseo, maxi multa da 20 milioni di euro dall'Antitrust. «Biglietti comprati in massa dai bot» - Venti milioni di euro di maxi multa da parte dell'Antitrust ai servizi di Biglietteria Parco Archeologico del Colosseo, a Roma, per la prolungata indisponibilità di biglietti ... (ilmessaggero.it)

Colosseo, maxi multa da 20 milioni dell’Antitrust per i biglietti comprati in massa dai bot - Sanzionati Coopculture e sei operatori turistici: Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders ... (msn.com)