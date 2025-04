Maxi frode fiscale nell' importazione di auto dall' estero | anche Ancona tra le città coinvolte

Ancona – C’è anche Ancona tra le città coinvolte nella Maxi operazione eseguita dai finanzieri della compagnia di Cerignola, che hanno ravvisato una presunta frode fiscale da oltre 15 milioni di euro e notificato tredici misure cautelari di sequestro preventivo nei confronti degli amministratori. Anconatoday.it - Maxi frode fiscale nell'importazione di auto dall'estero: anche Ancona tra le città coinvolte Leggi su Anconatoday.it – C’ètra leoperazione eseguita dai finanzieri della compagnia di Cerignola, che hanno ravvisato una presuntada oltre 15 milioni di euro e notificato tredici misure cautelari di sequestro preventivo nei confronti degli amministratori.

