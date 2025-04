Mauro | Leao? Quando non ha la palla sembra un rapper che gira per il campo

Intervistato a Radio 24, Massimo ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao

Mauro: "Leao quando non ha il pallone tra i piedi sembra un rapper che gira per il campo". Massimo Mauro: “Leao come Cassano, non può giocare in una grande”. Massimo Mauro stronca Leao "Somiglia un po' a Cassano, inadatto per una grande squadra". Massimo Mauro su Rafael Leão: "È da squadra media, inadatto per una grande: somiglia a Cassano". Massimo Mauro: "Milan, Leao è come Cassano, inadatto per una grande squadra". “Leão inadatto per una grande squadra, un po’ come Cassano”: il paragone di Massimo Mauro…. Ne parlano su altre fonti

