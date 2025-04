Juventusnews24.com - Mauro frena gli entusiasmi dopo il pareggio di Roma: «È stata una bella partita, ma non si sono viste delle cose», poi la stoccata a Yildiz: «Gli manca questo!»

di Redazione JuventusNews24, ex calciatore della Juve, non è particolarmente entusiasta delche la Juve ha conseguito contro la! Ecco le sue impressioniMassimonon è rimasto totalmente impressionato daJuve, match che ha chiuso la scorsa domenica di Serie A. Cidue aspetti che non lo hanno convinto. Ecco quali.PAROLE – «Juve èuna, se le son date di santa ragione, ma occasioni da gol e robe fantastiche davanti non se neha provato coi dribbling: lui ha tanto talento e prospettiva, ma non classe. Sicuro nella Juve si è visto qualcosa di diverso».