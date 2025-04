Lanazione.it - Maturità, debutta il nuovo curriculum dello studente per 35mila ragazzi toscani: ora anche i risultati dei test Invalsi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 8 aprile 2025 – C’è un documento che da qualche anno accompagna ogni diplomato italiano come un passaporto verso il futuro. È il, nato nel 2015 con la cosiddetta “Buona Scuola” e diventato operativo dal 2021. Un foglio – anzi, molti fogli – che non raccontano solo voti e materie, ma esperienze, competenze, passioni, attività extrascolastiche, stage, e da quest’annodelle prove. A Pisa la carica degli studenti per i 100 giorni all’esame diUn aggiornamento importante, approvato lo scorso 27 marzo dal consiglio superiore della Pubblica Istruzione, che coinvolge da vicino: sono oltrequelli che il 18 giugno affronteranno l’esame di. Per loro, iottenuti nelle provedi italiano, matematica e inglese andranno ad arricchire una nuova sezione del, chiamata “Prove nazionali”.