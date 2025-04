Lettera43.it - Maturità, cos’è il documento del 15 maggio e cosa c’è scritto

Leggi su Lettera43.it

Parlando degli esami di, molto probabilmente in tanti hanno sentito nominare spesso ildel 15. Redatto da ciascun consiglio di classe, è cruciale non solamente per la commissione ma anche per tutti gli studenti ammessi, soprattutto durante il colloquio orale. Ogni anno è stabilito dall’Ordinanza ministeriale sugli Esami di Stato della scuola secondaria di II grado, che per il 2024-25 coincide con la numero 67 del 31 marzo.del 15: redazione e contenutiGli studenti alle prese con la(Imagoeconomica).Come si evince dal nome stesso, ildeve essere ultimato da ciascun consiglio di classe entro il 15, ossia circa tre settimane prima della fine dell’anno scolastico. Al suo interno è necessario inserire una panoramica dettagliata sul percorso formativo, elencandone i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi seguiti durante l’anno.